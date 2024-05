Iguana é resgatada por bombeiros em obra em Senhor do Bonfim | A TARDE

Uma iguana foi resgatada por bombeiros na manhã de terça-feira, 23, em Senhor do Bonfim, cidade no norte da Bahia. O animal estava em uma construção quando foi avistado por moradores do imóvel vizinho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, para a captura do réptil, as equipes utilizaram equipamentos adequados, de forma bem calma e, ao mesmo tempo, precisa e ágil, para que animal não se estressasse ainda mais, por estar fora do habitat natural. A iguana foi avaliada pelos militares e estava sem ferimentos aparentes, em seguida ela foi devolvida à natureza.

O Corpo de Bombeiros informa que, caso encontre animais como iguana fora do habitat natural é importante que os cidadãos não tentem capturar, caso não tenham treinamentos nem equipamentos adequados. O animal pode estar arisco e se assustar ainda mais.

Para um resgate seguro e preciso, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado através da central 193.