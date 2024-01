Incêndio atinge caminhão cegonha com carga de 11 veículos na Bahia | A TARDE

Um incêndio atingiu um caminhão cegonha que estava transportando uma carga de 11 carros novos, na quarta-feira, 27, na BR-207, trecho da cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia. O fogo foi debelado por bombeiros da 3ª CIA BM.

O caso aconteceu no Povoado do Flamengo. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Segundo os bombeiros, todos os 11 veículos foram atingidos pelo incêndio, assim como a carreta, porém sem danos à cabine e ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros ressalta que, manter a revisão dos veículos em dia, assim como evitar ultrapassar em locais que não sejam sinalizados são medidas que podem evitar incidentes. Utilizar o cinto de segurança e respeitar o limite de velocidade também são outras medidas importantes para quem trafega nas rodovias.