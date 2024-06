Incentivos fiscais da Sudene atraem R$610,3 milhões para Bahia | A TARDE

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) anunciou que está atuando em 13 pleitos na Bahia, relativos a projetos de implantação, modernização, retificação de laudo, transferência e reinvestimento. Os empreendimentos são responsáveis pelo investimento de R$ 610,3 milhões no estado.

“A atração de investimentos gerada por esses incentivos é de suma importância para o fortalecimento dos setores produtivos, assim como a geração de emprego e renda, de oportunidades para a população e de maior competitividade no mercado”, explica o superintendente da Sudene, Danilo Cabral.

Os pleitos estão distribuídos pelos setores químico, petroquímico, infraestrutura/energia, transporte e telecomunicações, alimentos e bebidas, plásticos e metalurgia.

Na Bahia, a Sudene destaca um complexo de quatro parques eólicos implantados em Pindaí, que envolve investimento de R$ 401,1 milhões e capacidade instalada total é de 79,9 MW. O projeto conta com 34 aerogeradores ao longo de 17 quilômetros de extensão.

A fabricação de ácido fosfonometiliminodiacético (PIA), Hidrogênio (H2) e Ácido clorídrico (HCl), em Camaçari, também tem contribuído para investimentos da ordem de R$ 101,7 milhões no estado. O PIA é a principal matéria-prima para a fabricação de herbicida usado pelos agricultores.

