Inovações chinesas são destaque no BTX 2023 | A TARDE

Mais conhecido como carreta itinerante, o ICT Roadshow foi destaque, ontem, no Bahia Tech Experience (BTX 2023), o maior encontro de inovação e tecnologia no estado, que superou a expectativa de público, registrando 3.500 inscritos até a solenidade de abertura, na noite de quinta-feira. O veículo ficou no estacionamento do Parque Tecnológico da Bahia.



O projeto é uma parceria entre a Huawei Enterprise Brasil, unidade de negócios para empresas da Huawei, multinacional líder em infraestrutura para Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, a Universidade Estadual do Ceará e o Instituto Iracema.

No interior da carreta, o público conheceu diversas tecnologias aplicadas para a área de saúde, governo, varejo e, principalmente, educação. No equipamento há uma sala de aula para exemplificar como seria o ensino com mais conexão e interação através do uso de dispositivos tecnológicos.

“Para as indústrias, instituições e governos, essas tecnologias ajudam a criar novos modelos de negócios e de gestão, além de produtos e serviços. Elas oferecem mais eficiência, agilidade e produtividade, reduzem custos operacionais e geram mais segurança e sustentabilidade. Elas, de fato, estão provocando uma transformação na forma como produzimos, trabalhamos e consumimos”, afirmou Fábio Lopes, gerente de canais da Huawei.

“Eu achei bem interessantes as soluções tecnológicas chinesas porque modernizam muitos campos e ajudam a melhorar as técnicas de aprendizagem e executar as tarefas diárias em menos tempo”, disse a empresária Juliana Amorim, 29 anos.

Ainda de acordo com Fábio Lopes, “as pessoas perceberão a importância dos equipamentos tecnológicos no seu dia a dia, principalmente, com a chegada de novos serviços digitais, relacionados, por exemplo, ao e-gov ou como a conectividade em redes de supermercados ou de universidades que permitirão uma experiência melhor para o cliente. Há um mundo de possibilidades sendo criadas e esse evento foi justamente para apresentar isso”.

O BTX é uma realização do Sebrae e da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti), em parceria com a Abas Startups, One Nation, Bahiagás, Fábrica Cultural, Huawei, Parque Tecnológico e Solvum.

A programação do evento contou com Arena de duelo de pitches, aquário de podcasts, rodadas de matchmaking, ambiente gamer, 100 startups expositoras e palestrantes vindos dos Estados Unidos e da Europa.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira