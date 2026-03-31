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DE GRAÇA!

Inscrições para curso de 200 vagas da Coelba encerram nesta terça

Curso é gratuito e tem vagas em nove cidades da Bahia

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

31/03/2026 - 7:14 h

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Curso é gratuito e tem vagas em nove cidades da Bahia
Curso é gratuito e tem vagas em nove cidades da Bahia -

As inscrições para a Escola de Eletricistas da Neoenergia Coelba, projeto que oferece 243 vagas em nove municípios da Bahia, terminam nesta terça-feira, 31. As inscrições podem ser feitas por meio do site da concessionária.

Oportunidades são para as seguintes cidades:

  • Feira de Santana
  • Ilhéus
  • Luis Eduardo Magalhães
  • Itaberaba
  • Remanso
  • Seabra
  • Jacobina
  • Porto Seguro
  • Ipiaú

Em todos os municípios, homens e mulheres podem participar da Escola de Eletricistas.

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Para impulsionar a participação feminina no mercado de trabalho de distribuição de energia, turmas afirmativas às mulheres estão disponíveis nas cidades de Porto Seguro, Ipiaú e Jacobina.

O curso é totalmente gratuito e realizado em parceria com o Senai.

Requisitos

Para participar, é necessário ter:

  • Ensino médio completo
  • Idade mínima de 18 anos
  • Carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior).

Ao concluir o curso, os alunos receberão certificação profissional e serão incluídos no banco de talentos da Neoenergia Coelba, podendo concorrer a futuras oportunidades de trabalho na companhia.

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Tags:

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