DE GRAÇA!
Inscrições para curso de 200 vagas da Coelba encerram nesta terça
Curso é gratuito e tem vagas em nove cidades da Bahia
Por Edvaldo Sales
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As inscrições para a Escola de Eletricistas da Neoenergia Coelba, projeto que oferece 243 vagas em nove municípios da Bahia, terminam nesta terça-feira, 31. As inscrições podem ser feitas por meio do site da concessionária.
Oportunidades são para as seguintes cidades:
- Feira de Santana
- Ilhéus
- Luis Eduardo Magalhães
- Itaberaba
- Remanso
- Seabra
- Jacobina
- Porto Seguro
- Ipiaú
Em todos os municípios, homens e mulheres podem participar da Escola de Eletricistas.
Para impulsionar a participação feminina no mercado de trabalho de distribuição de energia, turmas afirmativas às mulheres estão disponíveis nas cidades de Porto Seguro, Ipiaú e Jacobina.
O curso é totalmente gratuito e realizado em parceria com o Senai.
Requisitos
Para participar, é necessário ter:
- Ensino médio completo
- Idade mínima de 18 anos
- Carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior).
Ao concluir o curso, os alunos receberão certificação profissional e serão incluídos no banco de talentos da Neoenergia Coelba, podendo concorrer a futuras oportunidades de trabalho na companhia.
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