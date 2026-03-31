Inscrições para curso de 200 vagas da Coelba encerram nesta terça

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Curso é gratuito e tem vagas em nove cidades da Bahia - Foto: Divulgação

As inscrições para a Escola de Eletricistas da Neoenergia Coelba, projeto que oferece 243 vagas em nove municípios da Bahia, terminam nesta terça-feira, 31. As inscrições podem ser feitas por meio do site da concessionária.

Oportunidades são para as seguintes cidades:

Feira de Santana

Ilhéus

Luis Eduardo Magalhães

Itaberaba

Remanso

Seabra

Jacobina

Porto Seguro

Ipiaú

Em todos os municípios, homens e mulheres podem participar da Escola de Eletricistas.

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Para impulsionar a participação feminina no mercado de trabalho de distribuição de energia, turmas afirmativas às mulheres estão disponíveis nas cidades de Porto Seguro, Ipiaú e Jacobina.

O curso é totalmente gratuito e realizado em parceria com o Senai.

Requisitos

Para participar, é necessário ter:

Ensino médio completo

Idade mínima de 18 anos

Carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior).

Ao concluir o curso, os alunos receberão certificação profissional e serão incluídos no banco de talentos da Neoenergia Coelba, podendo concorrer a futuras oportunidades de trabalho na companhia.