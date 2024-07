Integrante de facção é flagrado em casa com arma e munições

O material foi apreendido na casa de um dos suspeitos - Foto: Divulgação

Diligências para cumprimentos de mandados de busca e apreensão em imóveis ligados a integrantes de grupos criminosos resultaram, na manhã desta quinta-feira, 27, na localização de um revólver calibre 38 com seis munições intactas, uma balança, uma caixa para armazenar munições e um celular.

Segundo a Polícia Civil, os alvos da ação, realizada por policiais da Delegacia Territorial de Jequié, são investigados por envolvimento em homicídios ocorridos naquela cidade. O material foi apreendido na casa de um dos suspeitos, sendo o homem autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.