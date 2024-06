Integrante de grupo criminoso é preso em Feira de Santana | A TARDE

Um suspeito com posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas foi preso, na tarde de sexta-feira, 31, por agentes da Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana), em um condomínio, no bairro de Asa Branca.

As equipes diligenciaram ao local, após as investigações apontarem que o suspeito estava escondido em um apartamento. O homem foi preso em flagrante e com ele foi encontrada uma pistola de calibre ponto 40, 21 munições, porções de cocaína, uma balança, dois celulares, materiais para a embalagem de drogas e um caderno de anotações.

Durante o interrogatório, o homem confessou pertencer a um grupo criminoso, além de cometer os crimes de roubo e tráfico. Ele também é investigado por participação em homicídios em Feira de Santana.

O material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde está sendo periciado. Já o suspeito, passou por exames de corpo de delito e segue custodiado à disposição da Justiça.

