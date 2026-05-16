IPAC contrata empresa para projetar restauro do Convento do Desterro

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A empresa foi vencedora com proposta no valor de R$ 187,5 mil. - Foto: Divulgação

O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) concluiu a licitação para contratação da empresa responsável pela elaboração dos projetos executivos de restauro do Convento de Santa Clara do Desterro, em Salvador. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) neste sábado (16).

Fachada do Convento de Santa Clara do Desterro | Foto: Divulgação

A empresa vencedora foi a Domo Arquitetura Engenharia e Projetos Culturais Ltda, com proposta no valor de R$ 187,5 mil. O critério adotado na disputa foi o de menor preço.

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Segundo o Ipac, o contrato prevê a elaboração dos projetos executivos necessários para o restauro do convento, considerado um dos marcos históricos e religiosos mais importantes da Bahia.

Primeiro convento feminino

Fundado em 1677 por quatro irmãs clarissas vindas do Convento de Santa Clara de Évora, em Portugal, o Convento de Santa Clara do Desterro foi a primeira instituição conventual feminina da América Portuguesa.

Ao longo dos séculos, o espaço se tornou objeto de pesquisas historiográficas sobre a vida religiosa feminina no período colonial, incluindo estudos sobre instrução, leitura, escrita e episódios envolvendo religiosas que viveram no convento.

Documentos históricos preservados no Arquivo Histórico Ultramarino, em Portugal, também revelam aspectos da vivência de mulheres anônimas que passaram pela instituição e registraram pedidos e requerimentos encaminhados ao Conselho Ultramarino.