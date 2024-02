Irmãos de 19 e 10 anos são mortos a tiros após terem casa invadida | A TARDE

Dois irmãos foram mortos a tiros depois que tiveram a casa invadida por homens armados na madrugada desta terça-feira, 20, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Joelson Divino Moreira Júnior, de 19 anos, e João Victor Santos Moreira, de 10.

Informações preliminares apontam que os autores do crime chegaram no imóvel em que os irmãos moravam, no bairro Iguape, em um carro. Após cometerem o crime, fugiram.

O caso é investigado na delegacia de Ilhéus. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Os corpos dos irmãos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município.