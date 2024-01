Itaparica celebra 201 anos de Independência com música e cultura | A TARDE

As comemorações pelos 201 anos de Independência de Itaparica prometem agitar a Baía de Todos-os-Santos no primeiro fim de semana de 2024. A programação inclui eventos cívicos, celebrações religiosas e atrações musicais como Mari Fernandez, Marcelo Falcão, Dilsinho, Solange Almeida, Psirico, Vanessa da Mata e Banda Sorriso Maroto.

Os shows acontecerão no Campo Formoso, no Centro Histórico de Itaparica, a partir das 19h. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Itaparica, com apoio do Governo do Estado da Bahia.

As celebrações culturais e cívicas seguem uma tradição secular de culto aos ancestrais. O destaque inclui a puxada do Carro do Caboclo no sábado, 6, que percorrerá as ruas do centro histórico às 21h.

No domingo, 7, Dia da Independência de Itaparica, domingo, a programação terá alvorada, hasteamento da Bandeira, missa e o tradicional cortejo pelas ruas, com destaque para a puxada do carro do caboclo às 16h.

O prefeito de Itaparica, Zezinho Oliveira, destaca a importância da celebração: “A celebração da Independência de Itaparica é a nossa maior festa e será um momento inesquecível e memorável para todos. Convidamos a população local e os turistas a se juntarem a nós nessa festa grandiosa, repleta de emoção, cultura e história”.

Confira a programação.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL E CÍVICA

6 de Janeiro

21h – Puxada do carro do caboclo com facho

Local: jardim dos namorados – ruas do Centro Histórico

7 de Janeiro

5h – Alvorada

Local: Forte São Lourenço

7h- Hasteamento da Bandeira

Local: Forte São Lourenço

8h- Missa em agradecimento a Nossa Senhora da Piedade

Local: Igreja Matriz

15h - Saída com Cortejo

Local: Sede Largo Senhor do Bonfim

16h- Puxada do Carro com Caboclo

Local: Fonte da Bica – Ruas do Centro Histórico

17h30 - Te Deum

Local: Igreja Matriz

19h – Auto “Roubada da Rainha”

Local: Aldeia Campo Formoso

8 de Janeiro

19h- Auto “Roubada da Rainha”

Local: Aldeia Campo Formoso

9 de Janeiro

19h Auto “Roubada da Rainha”

Local: Aldeia Campo Formoso

21h – Discurso do prefeito

Local: Praça do Campo Formoso

21h30 Guardada

Local: Campo Formoso – Ruas do Centro Histórico

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

5 de Janeiro (Sexta-feira)

19h - Cauanzinho

20h - Babado Novo

22h - O Maestro

00h - Timbalada

02h - Silvanno Salles

6 de Janeiro (Sábado)

22h - O Golpe

23h - Marcelo Falcão

01h - Solange Almeida

03h - La Fúria

7 de Janeiro (Domingo)

22h - Sorriso Maroto

00h - Matheus Fernandes

02h - Dilsinho

8 de Janeiro (Segunda-feira )

20h - Pegando no Tombo

21h - Vanessa da Mata

23h - Léo Santana

00h - Psirico

9 de Janeiro (Terça-feira )

22h - Daniel Vieira

00h - Mari Fernandez

02h - Edson Gomes