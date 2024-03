Jacaré é capturado em piscina de residência em Jequié | A TARDE

Um jacaré de aproximadamente 1,5m foi capturado pelos bombeiros em uma piscina de uma residência no bairro de Jequiezinho, em Jequié, nesta quinta-feira, 22.



Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes realizaram a captura do réptil de forma segura e com equipamentos adequados. Toda operação foi realizada com bastante cautela para não estrasse ainda mais o animal.

O jacaré foicapturado sem ferimentos aparentes. Após o resgate, ele foi levado para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

O Corpo de Bombeiros informa que, caso perceba algum animal como jacaré fora do habitat natural é importante que os cidadãos não tentem realizar a captura, caso não tenha treinamento adequado.

O ideal é que as pessoas acionem o corpo de bombeiros através da central 193, os militares possuem treinamentos e técnicas adequadas para realizar a captura de forma segura.