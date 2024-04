Jacaré entra em quintal de casa e morde cachorro | A TARDE

Um jacaré invadiu um quintal de uma casa na comunidade Barro Branco, em Jacobina, no norte da Bahia. O animal apareceu no local por volta de 00h desta segunda-feira, 25, e chegou a morder o cachorro do morador.

Os agentes foram acionados para fazer o resgate do réptil e soltaram o animal em uma lagoa da região. Segundo o Corpo de Bombeiros, o cão passa bem