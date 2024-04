Jerônimo inaugura escolas reformadas em Carinhanha | A TARDE

Foi inaugurada neste sábado, 13, a nova estrutura do Colégio Estadual Velho Chico, em Carinhanha. inaugurado neste sábado, 13, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues. Foram R$ 3,3 milhões investidos em reformas e adequações.

Salas de aula, cozinha, despensa, sala de funcionários e administrativo, refeitório, biblioteca, áreas de convivência e entrada principal foram remodelados para atender aos 789 estudantes matriculados no ensino médio e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Outras duas unidades tambném foram reformadas e entregues à população através de parceria com a prefeitura local. Na Agrovila 15, a 72 quilômetros da sede, foi entregue a reforma da Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição.

Na sede, a Escola Municipal Dindinha Jove foi entregue neste sábado (13). Mais de R$ 1 milhão foi empenhado à uma série de melhorias para a unidade educacional em parceria com a prefeitura. A parceria entre o Estado e a prefeitura resultou na reforma de cinco escolas municipais na região. No acesso à Agrovila 15 e a Marrequeiro também terá uma ponte sobre o rio Pituba.

O investimento na educação, segundo o governador Jerônimo Rodrigues, é um compromisso com os professores e com os estudantes.

“Eu nasci no interior, eu nasci em um município pequeno, menor que Carinhanha, muito menor. Tem povoados, aqui, de Carinhanha que tem mais população do que o município onde eu nasci. Por isso, a entrega de um teatro, de uma quadra, de salas com ar condicionado, porque professor merece dar aula em um lugar decente. Estudante precisa estudar em um lugar decente”, disse Jerônimo.



Rowenna Brito, secretária da educação em exercício, explicou que a nova estrutura vai dar ferramentas pedagógicas para que os professores sejam criativos com o ensino nas diferentes áreas.

“Essa escola, com uma série de equipamentos, possibilita que os professores utilizem essa estrutura nova e desenvolva estratégias pedagógicas para seduzir o estudante, para que ele fique mais tempo na escola e com mais qualidade”, detalhou a gestora.

Os alunos também vão poder contar com um teatro, construído para comportar até 200 pessoas, laboratórios de ciências e de informática, sala multimídia, vestiários e uma quadra poliesportiva, que foi reformada e coberta.

Rodovias

Por meio da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) também foi entregue a pavimentação asfáltica do trecho da BA-161 que dá acesso ao Povoado de Angico. A requalificação do trecho contou com R$ 7 milhões do Estado.

O diretor de construção e manutenção da Seinfra, Rafael Bastos, destacou o impacto social da obra para a agricultura familiar.

“Angico é um distrito importante para a Carinhanha, com uma agricultura familiar muito forte e, agora, o distrito vai poder escoar os produtos da agricultura familiar para a sede, para as cidades próximas, com um preço mais justo em relação ao transporte que, antes de chegar essa estrada, era um problema muito grande. Então essa entrega de hoje vai beneficiar toda a população de Carinhanha”, frisou o diretor de construção e manutenção.

O governador Jerônimo Rodrigues também autorizou a celebração de parceria entre o Estado e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico, para trabalhar no revestimento primário das estradas vicinais da Agrovila 15 até a Agrovila 23 e facilitar também os acessos a Marrequeiro, pela BA-16, e à Agrovila 16. Serão 31,32 quilômetros de extensão de rodovias asfaltadas, que vão conectar a sede às zonas rurais de Carinhanha.

Na esfera da saúde, foi autorizado, por meio de parceria entre Estado e prefeitura, o início das obras de ampliação do Hospital Municipal Maria Pereira Costa. Serão R$ 6 milhões destinados à reforma, ampliação e adequação da unidade às necessidades da população de Carinhanha.