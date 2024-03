Joias avaliadas em R$ 100 mil são recuperadas em Feira de Santana | A TARDE

Cerca de R$ 100 mil em joias, furtadas de um estabelecimento comercial em Feira de Santana foram recuperadas pelas Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) da cidade.

Foram 610 pares de brincos, 52 pulseiras, 90 conjuntos de brincos e argolas, 80 alianças, 140 anéis, 65 cordões, três braceletes, dois pingentes, um relógio e 200 peças avariadas foram apreendidos com um homem. Ele levava as joias dentro de uma mochila, quando foi abordado pelos policiais nas imediações do Terminal Rodoviário de Feira de Santana.

Um inquérito foi instaurado na DRFR para apurar o crime. O homem foi ouvido e liberado, pois já havia passado o período do flagrante, mas responderá pelo furto. As joias recuperadas serão restituídas ao proprietário.