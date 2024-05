Jovem é assassinado a tiros em via pública no Recôncavo Baiano | A TARDE

Um jovem, identificado como Ezequiel Fernandes, foi executado a tiros, na noite desta segunda-feira, 29, no bairro do São Benedito, na cidade de Santo Antônio de Jesus, na região de Recôncavo Baiano.

Informações preliminares apontam que o crime ocorreu por volta das 20h em via pública da cidade. Após o crime, o corpo de Ezequiel ficou no local até a chegada das equipes da Polícia Civil.

Até o momento, ainda não há informação sobre a motivação do crime e nem a autoria para o homicídio.

Uma guarnição da Polícia Militar e equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local. O corpo já foi removido para o Departamento de Polícia Técnica do Interior (DPT).