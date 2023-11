Jovem é executado com vários tiros em bairro de Salvador | A TARDE

Um jovem de 24 anos foi executado a tiros na noite de domingo, 13, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Wasley Nixon Alves Mendes. O crime foi cometido na rua do Caxundé.

Testemunhas relataram que os autores estavam dentro de um veículo. As guias periciais foram expedidas e o corpo removido para o IML.

Policiais militares da 39ª Companhia Independente da PM foram acionados para averiguar uma denúncia de disparo de arma de fogo na região. Ao chegarem, os pms de depararam com o corpo de um homem alvejado. O local foi isolado para a realização de perícia pelo DPT e não há dados quanto às circunstâncias do ocorrido.

O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).