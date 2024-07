Jovem é morta a facadas por causa de fofoca em empresa; entenda

Os suspeitos do crime fugiram do local e ainda não foram achados pela polícia - Foto: Divulgação | Polícia Militar

Uma fofoca em uma empresa de alimentos acabou ocasionando a morte de uma jovem de apenas 20 anos, que não estava envolvida na confusão. Identificada como Ana Luiza de Marcílio Rios, ela foi assassinada a facadas durante uma briga entre funcionários. O crime aconteceu nesta quinta-feira, 20, na cidade Florestal (BH).

De acordo com informações da Polícia Militar, divulgadas pelo g1, a fofoca era sobre traição: uma das funcionárias, que também é casada, teria traído o marido com o companheiro de uma mulher. Ela descobriu o caso e decidiu "tirar satisfações" levando duas irmãs e duas amigas para a porta do estabelecimento.

Ao todo, oito pessoas estavam envolvidas na confusão, sendo que as outras sete trabalhavam na empresa e apenas Ana Luiza não tinha vínculo com o local. A mulher que foi traída e a suposta amante começaram a brigar e, no durante a discussão, o marido de uma das funcionárias pegou uma faca e aplicou golpes contra as duas irmãs da mulher.

As vítimas foram levadas ao hospital por um outro funcionário da empresa, que não tinha nada a ver com a confusão, para receberem o atendimento adequado. Uma das irmãs teve cortes superficiais e passa bem, porém, a jovem de 20 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Os suspeitos do crime fugiram do local e ainda não foram achados pela polícia.