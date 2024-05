Jovem é morto na frente de bar no interior da Bahia | A TARDE

Um jovem foi assassinado a tiros na manhã deste sábado (27), na Rua José Muniz Ferreira, no distrito de Algodão, município de Ibirataia, no interior da Bahia. A vítima, ainda não identificada, tinha aproximadamente 25 anos de idade.

De acordo com testemunhas, o jovem foi abordado por dois homens em cima de uma moto. A dupla efetuou cerca de cinco disparos e fugiu do local em seguida. A vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo na via pública.

Populares acionaram a Polícia Militar, que isolou o local do crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que já foi acionado. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil do município.