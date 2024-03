Jovem morre ao ser arremessado contra estaca na calçada | A TARDE

Um estudante de 21 anos morreu após uma batida entre duas motos no centro de Itabela, no extremo sul da Bahia. Com a colisão, o corpo de Pedro Lucas Gomes Sampaio foi arremessado da motocicleta que ele pilotava em direção a uma estaca na calçada.

O acidente ocorreu na noite de quarta-feira, 6, no cruzamento da Avenida ACM com a Rua Tiradentes. Pedro Lucas saía do colégio quando se envolveu no acidente de moto em Itabela

O outro motociclista era um entregador de lanches, que ficou ferido. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Municipal, mas não corre risco de morte.



O acidente é investigado pela Polícia Civil.