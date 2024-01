Jovem morre após sofrer descarga elétrica em varal | A TARDE

Uma jovem de 26 anos morreu eletrocutada após tocar em um varal na casa onde morava, na tarde de quinta-feira, 4, em Tapiramutá, cidade que fica na Chapada Diamantina. A vítima foi identificada como Luzinete de Souza Oliveira.

De acordo com a Polícia Civil, informações iniciais indicam que a morte de Luzinete de Souza foi acidental, após sofrer uma descarga elétrica. Até o momento, não há indícios do que poderia ter provocado a carga.

Este é o segundo caso de morte por descarga elétrica nesta semana na Bahia. Na quarta-feira, 3 a fisioterapeuta Monalisa Nascimento, de 29 anos morreu no município de Andorinha, no norte do estado, após um varal improvisado de arame tocar em uma fio desencapado de um ar condicionado.