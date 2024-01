Fisioterapeuta morre eletrocutada após tentar pegar toalha em varal | A TARDE

Uma mulher, de 29 anos, morreu após sofrer um descarga elétrica enquanto tentava pegar uma toalha em um varal improvisado, feito com arame. O caso aconteceu nesta quarta-feira, 3, na cidade de Andorinha, no norte da Bahia.

A vítima foi identificada como Monalisa Nascimento, que era fisioterapeuta. O incidente ocorreu quando um fio desencapado do ar condicionado entrou em contato com o varal improvisado causando a descarga elétrica no corpo de Monalisa. Ela morreu no local. Ela trabalhava na Secretaria de Saúde de Andorinha. A prefeitura divulgou nota de pesar. "É com profundo pesar que informamos o falecimento de Monalisa Souza Nascimento, dedicada fisioterapeuta e servidora do nosso município", diz a nota.