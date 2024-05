Jovem morre esfaqueado ao tentar separar briga de primo | A TARDE

Um jovem de 21 anos morreu após ter sido ferido com golpes de faca, no município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia. O crime ocorreu no último sábado, 20, no povoado de Água Fria, e até esta terça-feira, 23, nenhum suspeito foi preso.

Informações confirmadas pela Polícia Civil indicam que Breno da Silva Borges tentava separar uma briga entre um primo e outra pessoa, que não identificada, quando acabou esfaqueado.

A Delegacia Territorial de Jucuruçu, na mesma região, instaurou inquérito para apurar o homicídio. A corporação não informou se a autoria e as circunstâncias do crime já foram esclarecidas. Até o momento, ninguém foi preso.