Jovem morre pouco tempo após ser deixado em UPA com marcas de tortura | A TARDE

Um homem morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Baianão, em Porto Seguro, pouco tempo após ter sido deixado no local por um grupo de pessoas. Com várias marcas de espancamento e sinais de tortura por todo o corpo, Vítor Barbosa de Souza, 22 anos, recebeu cuidados médicos na unidade, porém, não resistiu aos ferimentos.

Segundo a família, Vítor era um usuário de drogas e, desde que deixou sua residência, passou a viver nas ruas, ganhando a vida como lavador de carros. A suspeita é de que Vitor pode ter sido assassinado devido a uma dívida com traficantes de drogas.

Na UPA, ninguém soube fornecer informações sobre as pessoas que deixaram a vítima na unidade de saúde ou se elas estavam em um veículo. Vítor não tinha histórico de envolvimento com a polícia.