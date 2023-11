Jovem muda de casa e é encontrada morta em imóvel | A TARDE

Uma jovem de 21 anos, identificada como Pâmela Oliveira Nere foi encontrada morta e com marcas de tiros na tarde de segunda-feira, no município de Feira de Santana.



Segundo as informações iniciais, o corpo da vítima foi achado dentro de um imóvel no residencial Ecopark, no bairro Aviário. Testemunhas relataram que ela havia chegado a pouco de mudança e estava sozinha. Não há informações de onde ela morava antes. A vítima ainda apresentava marcas de tiros nas costas, braço esquerdo e pescoço.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana