Jovem quilombola é encontrada morta em matagal na Bahia | A TARDE

Uma jovem de 19 anos, de origem quilombola, foi encontrada morta nesta terça-feira, 12, no povoado Coqueiro, em Mirangaba, cidade do norte da Bahia. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime era companheiro e parente da vítima.

A mulher foi identificada como Gleciene Jesus dos Santos. O corpo dela foi encontrado com sinais de estrangulamento em uma área de matagal

Conforme relatos de peritos à PM, há indícios de que o crime teria ocorrido na noite de segunda, 11, por conta da rigidez em que o corpo se encontrava. Os agentes de segurança já o encaminharam ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Jacobina, na mesma região.



Populares também teriam informado à corporação que a jovem havia saído com o rapaz com quem mantinha relacionamento na noite anterior, mas nenhum dos dois teria retornado à residência onde moravam. O homem é procurado pela polícia.