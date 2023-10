Juazeiro: dono de mercado paga fiança e é solto após roubo de energia | A TARDE

A Polícia Civil flagrou ligação clandestina, conhecida como “gato”, em um mercado do município de Juazeiro, Vale do São Francisco. Ação foi de forma conjunta com a Neoenergia Coelba.



O proprietário da unidade foi levado à delegacia e ficou detido até pagar fiança equivalente a dez salários mínimos, valor estipulado pelo delegado. Na operação, foram recuperados 107 mil quilowatt/hora de energia, que seria suficiente para abastecer duas mil residências durante 15 dias.

Participaram da ação cinco profissionais da distribuidora de energia, um perito e quatro agentes da Polícia Civil. No local, foi identificado que o mercado estava ligado diretamente na rede elétrica, sem passar pelo sistema de medição, o que caracteriza uma ligação clandestina.

“É preciso que as pessoas se conscientizem que o furto de energia só causa prejuízos à sociedade. A ligação clandestina pode causar um acidente grave com a população e interromper a energia de ruas, bairros e até cidades. Além disso, esse ato é ilegal e as pessoas que cometem podem ser presas, como o que aconteceu em Juazeiro_”, ressaltou o *supervisor da Neoenergia Coelba, Ricardo Bastos.

O fato aconteceu na última terça-feira, 3, porém só foi divulgado pela Policia Civil neste sábado, 7.