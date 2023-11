Juízes federais prestam homenagem a professor da UFBA Salomão Viana | A TARDE

A Associação dos Juízes Federais da Bahia (AJUFBA), juntamente com a Direção do Foro da Seção Judiciária da Bahia, vão prestar homenagem ao professor e juiz federal Salomão Viana. A cerimônia ocorrerá nesta quinta-feira, 23, no auditório do Fórum Teixeira de Freitas, em Salvador, na sede da Justiça Federal Baiana. Na ocasião, em reverência ao homenageado, palestras serão proferidas pelos grandes juristas Fredie Didier Jr. e Eduardo Sodré.

Juiz federal e professor da Faculdade de Direito da UFBA, Salomão Viana é considerado uma fonte de inspiração no meio jurídico da Bahia. Muitos juízes federais e servidores da Justiça Federal que foram seus alunos na faculdade e que o consideram como um grande influenciador para que escolhessem seguir a carreira.

A opção de Salomão Vieira de se desligar precocemente da magistratura está agitando o ambiente jurídico. Alguns magistrados e servidores realçaram que existe uma sensação de orfandade na Justiça Federal. Para muitos, a figura de Salomão Viana é um grande símbolo da instituição.

Ao mesmo tempo, existe o sentimento que as qualidades do juíz federal continuarão a fascinar, seja dentro do magistério, ou em que qualquer área que ele for abraçar profissionalmente. Será a primeira vez que essse tipo de homenagem será prestada na Justiça Federal, por colegas, para um juiz que fez a opção de se desligar da magistratura.

Graduado em medicina pela UFBA e em Direito, Salomão Viana advogou intensamente e atuou como juiz estadual (TJ-BA), antes de ingressar no âmbito federal. É conhecido nos meios jurídicos pela oratória vibrante, pelo fervor na defesa dos valores éticos, pelo entusiasmo com que trabalha com o Direito e pelo imenso conhecimento jurídico.

Em sua trajetória, Salomão foi homenageado pela Câmara dos Deputados, pelo tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - TRT5 e pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia - TRE-BA, também atuou como Diretor do Foro da Seção Judiciária. Na sua administração, o reconhecimento do valor dos servidores foi o centro das atenções.

Representando a Justiça Federal, foi juiz do TRE-BA. Alguns membros do Ministério Público Eleitoral, magistrados estaduais que compuseram o tribunal, advogados que trabalham com Direito Eleitoral e servidores do TRE-BA dizem que a passagem de Salomão Viana por aquele tribunal marcou uma época.