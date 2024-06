Justiça afasta funcionário de hospital investigado por assédio sexual | A TARDE

O técnico de radiologia Ivaldo de Araújo Silva, de 51 anos, funcionário do hospital municipal de Belmonte foi afastado do cargo, nesta sexta-feira, 7, investigado pelo crime de importunação sexual. Segundo a Comarca da cidade, o afastamento tem prazo de 30 dias e visa evitar interferência na investigação.



Segundo o Radar News, o técnico é suspeito de importunar sexualmente uma adolescente de 17 anos durante a realização de um exame de raio-x na unidade de saúde, no dia 29 de maio.

À polícia, a vítima contou que, durante um procedimento de raio-x, o técnico de radiologia fechou a porta e tocou de forma inapropriada nas partes íntimas da paciente. Ela afirma que tentou se desvencilhar, mas o técnico continuou com a conduta.

Tanto o funcionário quanto a adolescente já foram ouvidos. O delegado Euler Gonçalves representou pelo afastamento do servidor das atividades durante o curso da investigação. O pedido teve parecer favorável do Ministério Público Estadual, com prazo de conclusão do inquérito de 30 dias.

Câmera oculta

Segundo a polícia, o técnico já estava sendo investigado por supostamente instalar uma câmera oculta para registrar imagens íntimas de pacientes no mesmo hospital.

