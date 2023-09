Lei torna São Luis do Maranhão como Capital Nacional do Reggae

A Lei 14.668 de 2023, que concede a São Luís no Maranhão o título de Capital Nacional do Reggae, foi publicada no Diário Oficial da União de 3ª feira, 12. Norma teve origem no PL 81 de 2020, do ex-deputado Bira do Pindaré (PSB-MA), aprovado pela Câmara no ano passado.

O autor argumentou, ao apresentar o projeto, que o reggae já é um elemento da cultura contemporânea do povo do Maranhão.

O estilo musical teve grande repercussão no Estado a partir dos anos 1970, em especial pelos moradores da ilha de São Luís. Há hipóteses de que o reggae tenha chegado pelas ondas de rádio emitidas do Caribe, ou por marinheiros que, descendo no porto, traziam discos.

O senador Cid Gomes (PDT-CE), relator do projeto na Comissão de Educação e Cultura do Senado, observou que houve uma inesperada empatia entre o ritmo e a população maranhense.

Visto inicialmente com preconceito, como citou o senador, o reggae conquistou espaços a partir da periferia da capital e se tornou uma das marcas inconfundíveis da cidade, ao mesmo tempo que se espalhava pelo interior do Estado.