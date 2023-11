Mãe de autista denuncia loja de Feira de Santana por discriminação | A TARDE

A mãe de uma criança com autismo denunciou um ato discriminação durante um atendimento em uma loja de departamento. O caso aconteceu em um shopping da cidade de Feira de Santana, e o vídeo, compartilhado por uma influenciadora digital, viralizou nas redes sociais, nesta sexta-feira, 17.

A mulher contou que apresentou a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que lhe dá direito à prioridade no atendimento. Ao término do serviço, ela afirma ter ouvido durante uma conversa entre as funcionárias a frase: "não me passe mais esses 'atendimentos bombas'".

“Eu tô aqui na Riachuelo. Fui atendida com meu filho, Matheus com autismo, aqui no caixa. Apresentei a carteirinha dele, que ele tem direito a um atendimento prioritário. Fui atendida por essa moça, e ela me passou para o outro caixa, lá embaixo, aquela moça lá. E assim que terminou o atendimento, ela disse para a outra moça: ‘não me passem essas bombas não’, relatou a mãe no vídeo.

Em voz alta, para que os outros clientes pudessem ouvir o que estava acontecendo, ela segue:

“Não é bomba, não gostei. Eu exijo respeito com os autistas, com meu filho com deficiência, porque eu sou mãe. Ninguém aqui tá livre de ter um filho com deficiência, e eu não aceito. É uma luta de uma mãe com uma criança que veio ao shopping para comprar uma roupa. Eu não aceito”, disse.

Riachuelo se pronunciou

A Riachuelo se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais. Em nota, a empresa disse que demitiu a colaboradora envolvida e lamentou o ocorrido. Confira:

“Nós da Riachuelo lamentamos o ocorrido em nossa loja em Feira de Santana e pedimos desculpas. O comportamento da ex-colaboradora no atendimento não condiz com os valores defendidos e praticados por nós da Riachuelo. A empresa hoje conta com ciclos obrigatórios e periódicos de treinamento ao atendimento ao cliente, sempre em evolução e atualização, reforçando acima de tudo que o respeito a todos é inegociável. A partir desse caso, e em busca de que situações como essa não voltem a ocorrer, já está em implantação uma nova rodada extraordinária de treinamentos e capacitação da nossa força de vendas. Reforçamos nosso compromisso constante com o cuidado para que todos se sintam bem-vindos e acolhidos em nossos espaços”.

