Mãe e filha são esfaqueadas dentro de casa | A TARDE

Mãe e filha foram esfaqueadas, dentro de casa, em Conceição do Coité, a 200 km de Salvador, na madrugada desta quarta-feira, 15. De acordo com a Polícia Civil, Letícia Stefani Silva Oliveira, de 23 anos, discutia com o ex-companheiro, Michael Ferreira Santos, 31 anos, quando foi agredida a golpes de faca.

Ainda de acordo com a polícia, a mãe de Letícia, Marizete Mota da Silva, de 49 anos, tentou defender a filha e também acabou atingida. Marizete foi golpeada 15 vezes pelo acusado. Mãe e filha foram socorridas para a Emergência do Hospital Português em Conceição de Coité.



Segundo um tio de Letícia, ela e a mãe seguem internadas, mas não correm risco de morte. A Polícia Civil ouviu, na manhã desta quarta, 15, testemunhas do caso e está à procura de Michael Santos. Ele teria fugido em direção a Salvador, onde tem residência no bairro de Valéria. Até agora o suspeito não foi localizado.



