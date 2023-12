Mais de 130 cidades da Bahia têm sinal analógico cortado | A TARDE

O sinal analógico será cortado em 132 cidades baianas nesta sexta-feira, 15. Segundo a lista do Ministério das Comunicações (MCOM), há cidades como como Cruz das Almas e Valença. Em outras cidades, o desligamento ocorrerá até 30 de junho de 2025. Com isso, a população que ainda usa o sinal antigo precisará fazer ajustes para assistir aos programas de televisão.

A definição para o desligamento foi publicada em portaria (nº 11476) do MCOM, no último dia 8 de dezembro. Mas a determinação para a suspensão do sinal é de 2015.



Salvador foi a primeira cidade do estado a receber a tecnologia digital, com melhorias na qualidade da imagem e do som. Na capital, o sinal analógico foi desligado em 2017.



Confira a lista com as cidades que perdem o sinal analógico nesta sexta:



Araçás

Aramari

Arataca

Aurelino Leal

Banzaê

Barra do Rocha

Barro Alto

Barro Preto

Barrocas

Belmonte

Biritinga

Boa Vista do Tupim

Bom Jesus da Serra

Boquira

Buerarema

Buritirama

Cachoeira

Caetanos

Cafarnaum

Candeal

Candiba

Capela do Alto Alegre

Caraíbas

Castro Alves

Catolândia

Caturama

Chorrochó

Cipó

Coaraci

Conceição do Almeida

Contendas do Sincorá

Coronel João Sá

Cravolândia

Crisópolis

Cristópolis

Cruz das Almas

Curaçá

Dário Meira

Dom Basílio

Dom Macedo Costa

Elísio Medrado

Feira da Mata

Formosa do Rio Preto

Glória

Guajeru

Ibicaraí

Ibipitanga

Ibirapitanga

Ibitiara

Igaporã

Igrapiúna

Itaguaçu da Bahia

Itaju do Colônia

Itajuípe

Itapitanga

Itatim

Jiquiriçá

Jitaúna

João Dourado

Jussari

Lafaiete Coutinho

Lagoa Real

Laje

Lajedo do Tabocal

Lamarão

Lapão

Macururé

Maetinga

Malhada

Malhada de Pedras

Manoel Vitorino

Mansidão

Maraú

Matina

Mirangaba

Mirante

Mortugaba

Mucugê

Mulungu do Morro

Muniz Ferreira

Muquém do São Francisco

Muritiba

Nilo Peçanha

Nova Ibiá

Nova Redenção

Nova Soure

Novo Horizonte

Novo Triunfo

Ourolândia

Paratinga

Pintadas

Pojuca

Ponto Novo

Presidente Dutra

Presidente Tancredo Neves

Quixabeira

Ribeirão do Largo

Rodelas

Santa Terezinha

Santana

Santanópolis

Santo Antônio de Jesus

São Felipe

São Félix do Coribe

São Gabriel

São José da Vitória

São José do Jacuípe

São Miguel das Matas

Sapeaçu

Sento Sé

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Serra Preta

Sítio do Mato

Sítio do Quinto

Souto Soares

Tabocas do Brejo Velho

Tanquinho

Teofilândia

Teolândia

Ubaíra

Umburanas

Valença

Várzea da Roça

Varzedo

Vereda

Wagner