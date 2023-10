Mais de 1.600 novas armas são entregues à Polícia Civil e o DPT | A TARDE

Novos armamentos foram entregues, na manhã desta terça-feira, 17, para as equipes da Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A solenidade do ato contou com a participação do vice-governador Geraldo Júnior (MDB), o secretário de Segurança Pública Marcelo Werner e da delegada-geral da PC, Heloísa Brito.

Ao todo, foram 225 fuzis da marca Iwi Arad, calibre 5,56, com mira holográfica, entregues às forças policiais, além de mais de 1.400 pistolas Glock de calibre .40. A aquisição do equipamento ocorreu após um investimento de R$ 6,6 milhões por parte do Governo do Estado da Bahia.

"Entregamos aqui 225 fuzis. Não sei se é a maior compra que a polícia já fez, mas, tenho certeza que, se não é a maior, é uma das maiores. Então isso já é um ato histórico, em razão da gente estar entregando uma grande quantidade de equipamento. Além disso, serão 1.450 pistolas glock, as pistolas de primeiro mundo, sendo 200 delas para o DPT e as outras 1.250 ficarão para a Polícia Civil", celebrou Werner.

O titular da SSP ainda lembrou do novo contingente de policiais civis que integrarão a corporação ainda neste mês de outubro e destacou a valorização no serviço das forças de segurança.

"Estamos prevendo também a tão esperada chegada dos 1 mil policiais civis novos, que começarão a sua jornada dentro da corporação no próximo dia 23 de outubro. Então, isso aqui, na verdade, é um ato de valorização, um ato de investimento. A gente precisa, sim, cuidar das forças de segurança, dar os melhores meios e melhores condições possíveis para as forças de segurança e eu não abro mão disso", completou o secretário.

Heloísa Brito

Já a delegada-geral da Polícia Civil reforçou que a entrega é um marco para a instituição, levando em conta as características dos equipamentos, considerados armamentos de última geração.

"Foi um investimento robusto. Há muitos anos na Polícia Civil que não vimos um investimento dessa natureza. São fuzis que já vêm com uma mira holográfica, que já vêm, inclusive, alguns adaptados com lanternas, para que, se for necessário utilizar. Ele traz muito mais tranquilidade e precisão para os nossos servidores policiais", destacou Brito.