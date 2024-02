Mais de 40 quilos de drogas apreendidas são incineradas | A TARDE

Mais de 40 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e crack, foram incinerados nesta quinta-feira, 25, em Itamaraju, no extremo sul da Bahia.

Os entorpecentes foram apreendidos em ações conjuntas das polícias Civil e Militar na cidade ao longo do ano de 2023.

O trabalho de incineração foi feito após a realização de perícia por parte do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas, na mesma região, e com autorização do Poder Judiciário.

A destruição das drogas foi acompanhada pela Vigilância Sanitária de Itamaraju e por policiais militares.