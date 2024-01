Mais de 50 acidentes com 18 mortos são registrados em rodovias baianas | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, na segunda-feira, 25, a Operação Natal, nas rodovias federais que cortam a Bahia. Iniciada no dia 19 de dezembro, a ação registrou 54 acidentes, 22 destes graves, com 59 pessoas feridas e 18 mortes.

Em relação ao mesmo período do ano passado, quando cinco pessoas morreram, houve aumento de 260% no número de óbitos em 2023. A BR-324 abrangeu 29% dos acidentes, seguida da BR-116 com 20% e da BR-101 com 18%. Conforme a PRF, grande parte dos óbitos foram registrados na BR 101, que representou 39% das mortes neste período nas rodovias que cortam a Bahia.

A Operação foi focada principalmente para a detecção de condutas infratoras que estão associadas às ocorrências de acidentes de trânsito. Neste ano, as ultrapassagens indevidas, se destacaram no número de autos de infrações registrados, com aumento de 56% com relação aos registros obtidos na operação do ano de 2022, afirma a PRF.

Além desse destaque, os policiais detectaram motociclistas que não usaram o capacete. A falta desse equipamento resultou em um aumento 63% em comparação aos registros natalinos do ano anterior. Números significativos também foram obtidos para infrações recorrentes que representam condutas perigosas para segurança no trânsito, como a direção sob o efeito de substância alcoólica, a não utilização de cinto de segurança por motoristas e passageiros e a falta do dispositivo de retenção adequado para o transporte de crianças.