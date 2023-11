Marinha emite alerta de mau tempo com ventos de até 60 km/h | A TARDE

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de mau tempo no litoral da Bahia, com ventos fortes de até 60 km/h (33 nós), entre a manhã da sexta-feira, 24, e a noite do sábado, 25.

Segundo a Marinha, a intensificação dos ventos deve atingir da cidade de Caravelas, no extremo sul do estado.

A Marinha informa que mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço através da internet. Além disso, alerta aos navegantes que consultem essas informações antes de irem ao mar.

Previsão do tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sexta-feira será de céu nublado em Caravelas. A temperatura mínima é de 23ºC e a máxima pode chegar até 38ºC, e a intensidade do vento deve ser fraca durante todo o dia.

O céu deve seguir com muitas nuvens durante todo o sábado e a intensidade do vento seguirá fraca. A temperatura mínima será de 22ºC e a máxima de 29ºC.

No domingo, 26, o tempo deve seguir fechado na região e a temperatura mínima seguirá em 22ºC, enquanto a máxima poderá chegar até 30ºC.