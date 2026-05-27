Mães empreendedoras: 46% relatam preconceito e sobrecarga na Bahia

Cerca de 46% das mulheres baianas afirmam já ter sofrido preconceito por serem mães e empreendedoras, segundo a pesquisa “Maternidade e Negócios”, do Sebrae Bahia, realizada em 2026.

O dado revela que, além da organização doméstica e da rotina de trabalho, muitas mulheres enfrentam barreiras externas ao tentar conciliar maternidade e empreendedorismo.

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A realidade é retratada a partir de duas trajetórias distintas: a de Mylane Mutti, que já era empreendedora antes de se tornar mãe, e a de Kira, que passou a empreender após enfrentar restrições no mercado formal de trabalho por ter filhos.

Foto: Sebrae

Apesar dos caminhos diferentes, as duas histórias se encontram em desafios semelhantes, como a sobrecarga mental, a falta de tempo e a necessidade de validação profissional enquanto conciliam a rotina familiar com a gestão dos próprios negócios.

Mesmo com redes de apoio presentes, ambas enfrentam dificuldades para administrar o trabalho em um sistema que, muitas vezes, não acolhe as demandas da maternidade.

Foto: Sebrae

A proposta é mostrar que, independentemente da escolha inicial, seja pela vocação empreendedora de Mylane ou pela necessidade enfrentada por Kira, empreender sendo mãe é uma experiência marcada por pressões estruturais semelhantes.

O debate também busca evidenciar que os desafios enfrentados por mães empreendedoras não estão ligados apenas ao esforço individual, mas também à forma como o mercado e a sociedade ainda lidam com a maternidade no ambiente profissional.