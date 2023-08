Miss Universo Bahia pretende realizar projeto social em cidade natal

Estudante de Odontologia, a jovem Raíssa Rodrigues, mostrava seu interesse pela moda, desde a infância, quando andava com saltos infantis, gostava de se maquiar e desfilava como as mulheres que assistia pela televisão. Natural de Barra da Estiva, Filha de professores, Raíssa disputou o concurso Miss Universo Bahia no dia 8 de junho, na Casa Pia de São Joaquim, em Salvador-Bahia. A barrestivense venceu 19 jovens baianas e foi consagrada Miss Universo Bahia 2023, realizando um sonho de infância. Atualmente Raíssa pretende aproveitar o seu reinado para realizar trabalhos de modelo e apoiar causas sociais.

"Pretendo dar seguimento à minha atuação em comunidades e escolas, com atividades educativas e preventivas em saúde bucal; quero iniciar um projeto como este em minha cidade Natal, Barra da Estiva, visitando escolas e creches em parceria com profissionais da cidade para incentivar os cuidados com higiene oral entre crianças e adolescentes."

Raíssa tem se dedicado a vida acadêmica, como estudante de Odontologia da Universidade Federal da Bahia, realizado alguns trabalhos como modelo e vem estabelecendo parcerias com profissionais de Salvador e Barra da Estiva.