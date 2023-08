Morre Hélio Ribeiro Santos, ex-prefeito de Vitória da Conquista

Morreu neste domingo, 27, o ex-prefeito de Vitória da Conquista, Hélio Ribeiro Santos, aos 86 anos. Segundo o Blog do Anderson, o ex-gestor teve complicações cardíacas e faleceu no Hospital SAMUR.

Hélio Ribeiro Santos atuou em diversas instituições públicas. Ainda não há informações sobre quando serão os velório e sepultamento.

Hélio Ribeiro Santos nasceu no Distrito do Japomirim, hoje pertencente ao município de Itagibá, Centro Sul da Bahia, no dia 21 de dezembro de 1935. Ingressou na vida política em 1982. Desde então, atuou como candidato a vice-prefeito, secretário, gestor de campanhas e prefeito de Vitória da Conquista.