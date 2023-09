Motociclista alcoolizado é preso após bater veículo na contramão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que conduzia uma motocicleta sob efeito de bebida alcoólica. O flagrante foi feito na tarde de sexta-feira, 01, na BR 242, trecho da cidade de Seabra, na Chapada Diamantina.

De acordo com a PRF, uma equipe foi acionada por populares que ficaram assustados com o homem que conduzia o veículo na contramão. Após as buscas, os agentes foram informados que o motociclista tinha se envolvido em um acidente.

Ao chegar ao local, a equipe confirmou que o homem havia batido o veículo em uma carreta que transportava produtos perigosos. "O condutor apresentava alterações nas suas capacidades motoras e de raciocínio. Ao ser submetido ao teste de alcoolemia, foi detectado o teor de 0,78 mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões", diz a nota.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Seabra. O motorista do outro veículo não sofreu ferimentos.