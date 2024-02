Motociclista morre após acidente com ônibus escolar | A TARDE

Um homem de 35 anos morreu nesta terça-feira, 20, após a motocicleta que ele pilotava colidir com um ônibus escolar. O acidente ocorreu na BA-827, no trecho do Barrocão de Baixo, povoado de Barreiras, no oeste da Bahia.

A vítima foi identificada como Celso Souza dos Santos. Ele morreu no local. Quanto aos ocupantes do ônibus, não há registro de feridos.



Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que ouviu o motorista do ônibus, o condutor contou à corporação que trafegava na via sentido Barreiras depois de pegar os alunos no Barracão. Após atravessar a ponte em uma curva próxima à região da Passagem Funda, ele teria sido surpreendido por uma motocicleta.

O veículo menor deslizou na pista e, com isso, colidiu com o ônibus. Imagens do acidente mostram que a moto chegou a ficar embaixo da parte frontal do transporte escolar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas só pôde constatar o óbito. O corpo de Celso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras.