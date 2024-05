Motociclista morre após sofrer grave acidente na BR-324 | A TARDE

Carlos Eduardo de Jesus Almeida, morreu nesta quarta-feira, 8, após sofrer um acidente no Km 535 da BR-324, no distrito do Bessa, em Conceição do Jacuípe, sentido Feira de Santana. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.



Eduardo, que era bastante conhecido onde morava, trabalhava como serralheiro e tem duas filhas. As informações são do portal Fala Genefax.

Publicações relacionadas