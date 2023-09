Motorista de caminhão é preso por agredir, ameaçar e injuriar homem

O condutor de um caminhão foi preso na manhã da segunda-feira, 11, na BR 116, trecho do município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, após agredir, ameaçar e injuriar um homem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA), uma equipe realizava fiscalização na rodovia quando visualizou o condutor de uma carreta buzinar por diversas vezes ao passar em frente ao posto da PRF, o que chamou a atenção dos policiais.

Foram feitas várias tentativas de parada, com o uso dos dispositivos sonoros e de iluminação de emergência (giroflex), porém a ordem foi desrespeitada pelo condutor. Por causa disso, os PRFs iniciaram um acompanhamento tático, que se prolongou por mais de 5 km na rodovia.

Os PRFs conseguiram interceptar o caminhão no perímetro urbano da cidade e durante a abordagem, os policiais identificaram no motorista um comportamento estranho como se estivesse com a sua capacidade psicomotora alterada como: fala desconexa, estava muito exaltado e eufórico.

Já no posto da PRF, o homem apresentou descontentamento com a ação policial e, de forma agressiva, fez ameaças de morte contra um cidadão que estava sendo atendido na unidade operacional como “eu te mato”, além de xingá-lo de “safado” e outras palavras de baixo calão. Não satisfeito, o motorista ainda lesionou fisicamente a vítima. O uso de algemas foi necessário para contê-lo.

O homem foi preso em fragrante pelos crimes de lesão corporal leve, injúria e ameaça. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial de plantão.