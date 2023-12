Motorista de carreta é preso com sinais de embriaguez na BR-020 | A TARDE

Um motorista embriagado foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde deste sábado, 16, na BR-020, trecho do município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. O homem dirigia uma carreta bitrem tanque.

Segundo a PRF, o caso aconteceu por volta das 15h, no Km 184. Durante a abordagem, os policiais solicitaram os documentos, momento em que perceberam os sinais de embriaguez no motorista, como frases desconexas, olhos vermelhos e odor etílico.

Com a situação, foi realizado um teste de teor alcoólico, que revelou um teor de 0.90 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. A ocorrência foi constatada como "Conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool - Embriaguez ao volante". O homem foi encaminhado para Polícia Civil do local para formalização dos procedimentos cabíveis.

A PRF informou que, além do grave problema da embriaguez ao volante, a situação se torna ainda mais alarmante ao considerar que o veículo é um bitrem tanque, utilizado comumente no transporte de cargas perigosas, como combustíveis. Esses veículos, de dimensões gigantes, quando envolvidos em acidentes, podem causar óbitos, explosões, interdições de rodovias e prejuízos ambientais significativos.