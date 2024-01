Motorista de carro fica feriado após acidente com caminhão na BA-120 | A TARDE

O motorista de um carro foi resgatado com metade do corpo para fora do veículo após bater em um caminhão na noite de terça-feira, 26, na BA-120, trecho da região de Riachão do Jacuípe, na Bahia. Outro homem que estava no passageiro ficou ferido.

De acordo com informações da Brigada Voluntária Águia Resgate, que prestou os primeiros socorros, as duas vítimas foram socorridas para o Hospital Português de Conceição do Coité. Nesta quarta, 27, os dois homens foram transferidos para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. Não há atualizações sobre os estados de saúde deles.

O motorista do veículo foi identificado como Jucelino Almeida da Silva, 47 anos. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.