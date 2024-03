Motorista de ônibus morre em acidente na BA 026 | A TARDE

O motorista de um ônibus morreu após um acidente na madrugada desta sexta-feira, na BA-026, entre as cidades de Planaltino e Maracás, na Região de Jequié, interior da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista foi identificado como Fagner Barbosa de Sousa, de 42 anos. Ele morreu na hora.

Ele conduzia o veículo da empresa Arte Turismo que colidiu frontalmente contra uma carreta, cujo motorista ficou preso às ferragens. Bombeiros da 2ª CIA BM retirou o corpo das ferragens.

O corpo de Fagner foi removido por uma equipe de peritos ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Jequié para realização da necropsia. Eles também periciaram o local para tentar descobrir o que causou a colisão.

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) também deram apoio à ocorrência. As outras vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Corpo de Bombeiros alerta que Manter a revisão dos veículos em dia, assim como utilizar o cinto de segurança e ultrapassar apenas em locais indicados por sinalização são medidas que podem evitar acidentes automobilísticos. Outra medida importante é respeitar o limite de velocidade das vias. Em caso de acidentes com preso nas ferragens o corpo de bombeiros pode ser acionado através da central 193.