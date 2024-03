Motorista joga bomba em praça de pedágio no Cia/Aeroporto; veja | A TARDE

Um motorista, que passava pela via Cia/ Aeroporto, na noite deste domingo, 3, jogou um artefato explosivo após passar pela cancela na praça de pedágio localizada na rodovia. Não houve registro de feridos por conta do incidente.

Em um vídeo recebido pelo portal A TARDE é possível ver o momento em que o condutor para o veículo, arremessa a bomba, que explode rapidamente, e ele segue trafegando pela via. Em nota encaminhada ao A TARDE, Bahia Norte, concessionária responsável pela via, informou que repudia o ato criminoso.

Confira a nota na íntegra:

A Concessionária Bahia Norte repudia o ato criminoso ocorrido no último domingo em uma de suas praças de pedágio, que, muito além de danos materiais, colocou em risco a integridade física de colaboradores e demais usuários da rodovia. Imediatamente após o ocorrido, as autoridades foram acionadas com todas as imagens e informações compartilhadas para que sejam tomadas as devidas ações cabíveis.

Reprodução Redes Sociais