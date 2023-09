Movimento para Itaparica é intenso no Terminal Náutico de Salvador

Com expectativa de sol para o fim semana em Salvador e cidades da Região Metropolitana, o movimento é intenso, mas sem filas, na travessia entre a capital baiana e a ilha de Mar Grande, em Vera Cruz. Seis embarcações estão em operação na manhã deste sábado, 09.

Os horários de saída ocorrem de meia em meia hora, nos dois terminais. De acordo com a Astramab, responsável por administrar o sistema, quando o fluxo de passageiros exige, são feitas saídas extras. As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos estão boas. O último horário saindo de Salvador será às 19h30. De Mar Grande, a última saída está programada para as 18h.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

A Travessia Salvador – Morro de São Paulo voltou a operar sem restrições, neste sábado, com a normalização das condições de navegação, que estavam adversas nos últimos dois dias., no trajeto marítimo entre a capital e a Ilha de Tinharé.

A travessia tem bom movimento também venda de passagens e a previsão é que todos os catamarãs deixem o Terminal Náutico com lotação completa. As saídas de Salvador acontecem às 9h, 10h30, 13h e 14h30. Do Morro de São Paulo, saem catamarãs às 9h, 11h30, 13h30 e 14h. As passagens são vendidas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutico.

Já as escunas do “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos-os-Santos tem grande procura e zarpam do Terminal Náutico a partir das 8h, para o tour. O passeio turístico inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica e o retorno a Salvador acontece às 17h30. A procura pelo serviço é muito boa hoje. A tarifa do passeio é R$ 100.