MP da Bahia arrecadará donativos para vítimas das enchentes no RS | A TARDE

O Ministério Público do Estado da Bahia iniciou nesta semana uma campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das fortes chuvas e enchentes que atingem diversas regiões e cidades do Rio Grande do Sul. As doações podem ser realizadas diretamente nas sedes administrativas da Instituição na capital e nas 29 Promotorias Regionais localizadas no interior do estado.

Em Salvador, os pontos de arrecadação estão localizados na 5ª Avenida, nº 750, no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e na Avenida Joana Angélica, nº 312, bairro de Nazaré.

No interior, as pessoas que quiserem fazer doações podem consultar no site do MP os endereços das Promotorias Regionais e identificar a sede mais próxima.

O MP baiano também apoia a campanha ‘SOS Chuvas Rio Grande do Sul’, que está recebendo doações em dinheiro por meio do pix disponibilizado pela Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS), chave 87027595000157, ou pelo QRCode. Mais informações pode sem obtidas pelo telefone (71) 3103-0100.

