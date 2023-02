MPT abre inquérito para apurar morte de tratorista no sul da Bahia

O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou, nesta quinta-feira, 24, um inquérito para apurar a morte de Leandro Pio Monteiro, 33 anos, em acidente com trator enquanto trabalhava em uma fazenda no distrito de Santa Maria Eterna, na tarde da última terça-feira, 21, zona rural de Belmonte, sul da Bahia.

A polícia disse que a vítima conduzia o trator pela fazenda e no momento que passou por uma área inclinada, não conseguiu controlar o veículo, que capotou em uma ribanceira.

O órgão pretende reunir informações que identifiquem as causa do acidente após relatório de inspeção que vai ser feito pelos auditores-fiscais da Gerência Regional do Trabalho.

O inquérito deve ser determinante para um termo de ajuste de conduta ou ação judicial, caso se confirmem os descumprimentos de normas de saúde e segurança do trabalho.